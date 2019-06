Detienen a pareja italiana en Tailandia por usurpar identidad de George Clooney

Un italiano sospechoso de haber usurpado la identidad de la estrella de Hollywood George Clooney para crear una marca de ropa en línea y estafar a sus clientes, fue detenido junto a su esposa en Tailandia después de varios años prófugos de la justicia, anunció este domingo la policía.

Francesco Galdelli, de 58 años, y Vanja Goffi, de 45 años, fueron detenidos el sábado en una casa de las afueras de Pattaya (centro) en una operación conjunta entre los autoridades tailandesas e italianas.

“Durante el interrogatorio, Francesco confesó que se hizo pasar por George Clooney y que lanzó una marca de ropa en línea para estafar a los clientes“, declaró la División de la policía tailandesa contra el crimen en un comunicado.

En 2010, George Clooney dio un testimonio contra la pareja y un cómplice en una audiencia en Milán (norte de Italia). En ese momento se mostraron muchas fotos publicitarias presentando los vestidos de esta línea de ropa, y documentos concebidos para exhibir la firma de la estrella de cine, quien señaló que eran todos falsos.

“Es falso, en esta foto yo estoy fumando, y yo no fumo”, “falso, yo no tengo un reloj así”, o “falso, esta firma no es la mía”, alegó entonces el actor.

Según la policía, la pareja también era buscada en Italia por otros delitos, especialmente por haber vendido a través de internet relojes Rolex falsificados. La pareja, por la cual Interpol emitió una notificación roja desde 2013 se burlaba de sus víctimas enviándoles a veces paquetes que contenían sal en lugar de los relojes.

Por estos crímenes la pareja se ganó el apodo de “Bonnie and Clyde italianos”, en referencia a la famosa pareja de estafadores estadounidenses en la Gran Depresión (1929–1939).

La lujosa residencia de la pareja estaba vigilada con un dron, indicó la policía italiana en un comunicado.

“Se quedaron en Tailandia a partir de 2014 y nunca abandonaron el país”, declaró la policía.