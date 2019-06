Ivette Vergara recordó despampanante bikinazo de hace 14 años y ¡está igual!

Poco es lo que se ha sabido en los medios de la ex panelista del matinal “Mucho Gusto” de Mega Ivette Vergara, sin embargo a través de Instagram sigue contando su día a día.

Y estos últimos días una fotografía del recuerdo en bikini llamó la atención, no solo por eso sino porque si bien fue tomada en 2005 la guapa comunicadora sigue teniendo un físico escultural, siempre preocupada de su salud, tanto física como espiritual, según lo que ella misma relató.

“Mi #tbt de hoy es esta foto que me trajeron de regalo hoy año 2005🙏🏼❤️…una entrevista que di siempre enfocada en la vida saludable y el ejercicio🌟❤️🌺…si bien durante una etapa de mi vida me importó más el cómo me veía que mi salud emocional y espiritual…cuando fui Mamá supe que debía cuidar ambas cosas y que mi cuerpo sería el reflejo de mi mente..Mantener el cuerpo con buena salud es un deber, de lo contrario no seremos capaces de mantener nuestro cuerpo y mente fuertes, sanos y claros🤗🙌🏻✨🌺 “, escribió.

A continuación la imagen y luego fotos de este año: