"Eso sí da pena": Coté López arremete contra seguidora que recordó el episodio del "Rey León"

Este lunes la modelo Coté López le dedicó un emotivo mensaje a “Mago” Jiménez por su cumpleaños, lo cual dio que hablar en las redes sociales.

“Amor de mi vida, subo estas fotos porque hoy en día si no subes algo quiere decir que no amas ¡y yo te amo con toda mi alma! Feliz cumpleaños, mi amorcito y te repito una vez más que eres un espécimen de hombre, preocupado, buen padre, educado, hermoso, inteligente, humilde, solidario, exquisito, bien dotado… para la pelota, mal pensadas, en fin eres la ‘deliciez’ hecha persona, eres el mejor. Fin”, fue parte del mensaje que le escribió.

No obstante, una de sus seguidoras la criticó por el comentado episodio del “Rey León”, donde la modelo fue acusada de serle infiel a Mago Jiménez con Pinilla cuando tenía 17 años.

“¿A Pinilla le decías lo mismo? Qué pena cuando a tus hijos les digas que le fuiste infiel a su padre con Pinilla“, fue el ácido mensaje que recibió.

El mensaje que recibió Coté López desató su furia y no se quedó callada, replicando lo siguiente: “Yo no tengo problemas en decirles que cometí un error a mis 17 años, pero sí me daría pena ser una mierda de persona como tú…eso sí da pena“.