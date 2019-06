Pamela Díaz dejó a todos "con los pelos de punta" con arriesgada maniobra al volante [VIDEO]

La animadora del matinal “Viva la pipol”, Pamela Díaz, sube constantemente fotos y videos en su cuenta de Instagram para mostrar su día a día.

Es así como sus seguidores le escriben e intercambian comentarios con la “Fiera”, que acostumbra a responder los comentarios y a reírse de sí misma.

Sin embargo, el último video que compartió en su cuenta de la popular red social dejó preocupados a sus seguidores quienes al ver el registro le escribieron mensajes alertándola del peligro al que se exponía.

En el video se ve a Pamela como si estuviera manejando su vehículo y contando que está aburrida de las canciones que siempre se repiten, dando de ejemplo la que suena en ese minuto, “Despacito”.

Pero mientras está hablando, sigue mirando a la cámara, lo que descolocó a sus fanáticos, que se preocuparon de que no fuese a chocar.

“Mira palante mujeeeer…. Me pones nerviosa”, “Hueona ojo con el volante no vay a chocar”, “Cuídate Pame ,no te descuides al volante…”, “Por favor Sra pamelita trate conducir sin grabar vídeos es muy peligroso la quiero viva for ever un abrazo salu2”, “Cuídate queremos fiera para rato…”, “Pamela estás manejando?”, fueron los comentarios.

Revisa el video: