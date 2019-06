¿Dónde te paso a buscar?: Daniella Chávez impacta con osada fotografía sobre una moto

View this post on Instagram

Hola! Tenía una semana sin subir fotos en mi instagram, creo que necesitaba un descanso y despejar mi mente, esto consume demasiado tiempo y energía, también esto puede causar algun problema sicológico, ya que siempre estamos buscando la forma de complacer a nuestros seguidores y no siempre se puede lograr , A veces no sabemos ni controlamos el tiempo que estamos metidos en redes sociales, dejamos de lado muchas cosas por estar aquí, no quise dejar que instagram o redes sociales me causarán un problema del cual no podría salir, me di cuenta que estaba cometiendo un gran error. No necesito la aprobación de hombres o mujeres a una foto para yo sentirme mejor, tampoco necesito leer comentarios llenos de odio y envidia, leer gente que hace un juicio de ti sin conocer , necesitamos separar por un instante nuestra Vidal real con nuestra vida virtual y recuperar nuestro espacio con nuestra mente. Aunque se que instagram es una parte de mi trabajo, no estar metida en el me sirvió para estar más con mi familia, valorar más esos instantes de poder compartir sin un teléfono de por medio. Me sirvió para darme cuenta que tengo el control de mi vida, que soy fuerte y que esto que es nada y ni algo más potente podrá quebrar mi mente♥️.