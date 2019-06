“Sí, fracasé, porque yo tenía expectativas”: Coté Quintanilla se refiere a “especial” amistad

De la amistad y lo importante que son los amigos para las personas estuvieron hablando en Mucho Gusto durante esta mañana.

En la ocasión, la panelista María José Quintanilla se abrió y dijo que se está levantando de una amistad que tuvo por mucho tiempo, pero que terminó en una traición.

“Cuando fracasa una amistad uno se cuestiona muchas cosas” dijo en el matinal, precisando que las amistades son como una relación en la que se da y recibe.

Relató que ella es “full preocupada” tanto así que “si una amiga me llama yo termino mi pega y me voy a verla, porque los problemas no se hablan por mensaje”.

“A veces uno no necesita hablar si no que abrazar a una persona”, agregó Quintanilla, destacando que “lo lindo de la amistad es que es incondicional”.

Por lo mismo, agregó que tras una traición a ella le cuesta confiar, “uno se enreda y dice: me cagaron una vez cómo no lo van a hacer de nuevo. Y hay una barrera en solucionar un problema que es más mío que de él”, explica en referencia a su amigo.

“Yo no tolero las traiciones ni mentiras, yo soy súper leal, a mi me enseñaron que la lealtad es profunda. Hay cosas que a mí se me dan y sí, fracasé, porque yo tenía expectativas” afirmó María José Quintanilla.

A pesar de que dijo que era súper drástica con el tema de la honestidad, manifestó que siempre agradecerá los momentos vividos y las cosas bonitas de lo vivido.