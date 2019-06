Programa "Así somos" despide a uno de sus más queridos integrantes

View this post on Instagram

Hola chicos! Les cuento que este lunes será mi ultimo programa en Así Somos, en el cual me despediré de ustedes. Han sido dos años de los cuales me llevo los mejores recuerdos. Quiero agradecer a cada uno de los miembros del equipo y a quienes hicieron de mi estadía en La Red una hermosa experiencia. Agradezco especialmente a @mauro_parra5 y @marco_brisso por haber creído en mi y en lo que podía aportar a un programa tan representativo del canal. Como psicóloga y periodista, valoro mucho el espacio que tuve para entregar mensajes a un público tan amplio en temas que considero muy importantes, no solo para la televisión, sino también para nuestro país. La salud mental en Chile debe ser prioridad. Sufrimos por nuestros altos niveles de estrés, depresión y ansiedad, y nos hemos acostumbrado a depender de fármacos, cuando lo más adecuado sería entender lo que nos pasa y cómo sanarlo, para empoderarnos de nuestra capacidad de ser felices. Es lo que siempre quise transmitir, acercando mi profesión a la gente. Hoy el programa toma un nuevo rumbo y así lo haré yo también. ¿Qué me depara el futuro? Aún no lo sé. Por ahora tomaré unas merecidas vacaciones. Mis mensajes los seguiré comunicando a través de RRSS. De ❤️, muchas gracias por el cariño que de ustedes sentí día tras día. Sé que todo cambio es una oportunidad para seguir creciendo. A vivir el presente! Besos, Karla 💖