Javiera Díaz de Valdés espera que llegue un extraterreste a "Verdades Ocultas"

Javiera Díaz de Valdés fue una de las tantas actrices que pasó por “Verdades Ocultas”, ya que durante un tiempo reemplazó a Carmen Zabala interpretando a Amelia.

Por esa razón la artista habló sobre la teleserie que tiene más de 500 capítulos emitidos y también sobre el desafío que significó meterse en la historia porque “todas las situaciones eran muy extremas, atropellar a la madre, robarse al hijo. Culebrón máximo”, contó en una entrevista en “Mujer Dínamo”.

“Traté de no pensar y sólo hacer, traté de no cuestionar nada. Es una teleserie que tiene permiso para todo, no es realista. Falta que lleguen los marcianos o algún personaje sea un extraterrestre. Todo esta permitido, entonces es incuestionable. Es solo jugar y jugar, pero con la mayor verdad posible”, comentó.

Debido a su trabajo en “Verdades Ocultas” la actriz comenzó a ser más reconocida debido a que hace tiempo que no estaba en la televisión.

“Todo el mundo ve esta teleserie parece. Todo el mundo te saluda en la calle, es realmente un fenómeno”, destacó.