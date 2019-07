Sargento Rap le dedica sentido mensaje a Ignacia Michelson por su cumpleaños

Sargento Rap e Ignacia Michelson fueron la pareja más polémica que surgió en “Resistiré”, ya que rápidamente pasan del amor al odio.

Una vez que ambos salieron del encierro siguieron con su romance, incluso iban a ser padres, pero la modelo perdió al bebé.



Debido a lo anterior ambos se distanciaron, pero debido al cumpleaños de Ignacia, Sargento Rap le dedicó un sentido mensaje.

“Ya no distingo cuál es el punto de partida de la exageración en todo, en amarte, extrañarte, en hacer un escándalo, discutir, reconciliarnos, no distingo cuando es demasiado, de igual manera no sé cuánto es demasiado así que pretendo darte la vida toda la vida que sea necesaria”, escribió el mexicano en su cuenta de Instagram.

Luego el cantante aseguró que lamentaba todo ocurrido entre ellos y que quiere pasar todos los cumpleaños con la chica reality.

MIRA LA PUBLICACIÓN ACÁ: