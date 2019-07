Maite Orsini: "Le he preguntado varias veces a mi mamá por qué no me abortó"

La diputada Maite Orsini (RD) hizo una complicada revelación durante su participación en el programa “La Divina Comida”, de Chilevisión.

Su madre, la actriz Maite Pascal, la tuvo cuando tenía 16 años y contó que la relación entre sus padres constó de mucha inestabilidad. “Se fueron a vivir juntos, se casaron, se separaron, se volvieron a casar y se volvieron a separar”, relató a los otros comensales, Malucha Pinto, Pablo Ruiz y Gigi Martin.

Fue el cantante argentino quien preguntó si su madre no había pensado en abortar en ese momento. “Yo le he preguntado varias veces: ‘¿Por qué no me abortaste?”, contestó la diputada.

“‘Nunca se nos pasó por la cabeza, ni a tu papá ni a mí. Nunca lo pusimos sobre la mesa, cuando supimos que íbamos a ser papás dijimos vamos pa’ delante’”, rememoró Orsini sobre la posición de sus padres.