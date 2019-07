"Cometió un error que le va a costar muchísimo...": Paty Maldonado y Argandoña repasan las palabras de Alejandra Valle a Carabineros

En una nueva edición del programa “Sin Límite” de Radio Agricultura, Patricia Maldonado y Raquel Argandoña repasaron los dichos de Alejandra Valle, conductora del programa “Intrusos”, que criticó a Carabineros tras el polémico caso de Catalina Pulido.

Recordemos que Valle catalogó de “cerdos y ladrones” a Carabineros a través de Twitter, para luego cerrar su cuenta y poner su cuenta de Instagram en privado. Esto, tras ser cuestionada por la detención de la ahora expanelista de “Intrusos”, Catalina Pulido.

Bajo este contexto, Maldonado y Argandoña repasaron sus palabras y fue la panelista de “Mucho Gusto” quien primero disparó en contra de la periodista.

“Yo no puedo entender que una periodista con 5 años de carrera no pueda medir lo que va a escribir. Es la animadora de un programa, tú no te puedes salir de esa manera”, partió comentando Maldonado.

Luego agregó: “Más encima Catalina Pulido dijo que no la representa (…) La han hecho un picadillo en las redes sociales, las tuvo que cerrar. Lanza la bomba y se va a Perú. No po’ Alejandra Valle, si la gracia es que uno de la cara, si en la vida hay que ser valiente. ¿Qué saco yo con tirar un peñascazo a alguien y arrancarme o tocar el timbre y salir corriendo?”.

Tras esto Paty Maldonado repasó la detención de Catalina Pulido, donde si bien narró que se quejó y exigió sus documentos, jamás le faltó el respeto a Carabineros.

“En mi opinión Alejandra Valle cometió un error que le va a costar muchísimo sacárselo de encima, muchísimo“, soltó Maldonado.

Finalmente se cuestionó las medidas que toma La Red frente a estos hechos, explicando que debieron emitir un comunicado de prensa en donde detallaran que no avalaban sus palabras.

Aquí puedes escuchar el fragmento: