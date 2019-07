Este sería el origen de la enemistad entre Ignacia Michelson y Laura Prieto

La semana pasada Ignacia Michelson sorprendió en las redes tras asegurar que su excompañera de encierro, Laura Prieto, la había tratado de golpear e incluso amenazar de muerte en “Resistiré”.

La polémica aumentó luego de que, tras ser eliminada del reality, tuvo una entrevista con Pablo Zúñiga en “Rendidos” y atacó una vez más a Laura Prieto.

“¿Quién no hizo nunca nada en la casa? ¡Laura! Solo la vi durmiendo, llorando y diciendo que hacía… no sé, la primera semana dijo que hacía un agua con hierbas y después no hacía nada más que quedarse durmiendo. Floja. Laura era la que menos se bañaba, la que menos se lavaba los dientes, la que nunca se peinaba, y dormía todo el día“, soltó sin anestesia Michelson.

Su enemistad fue repasada por el programa “Intrusos”, donde la panelista Natalia Mandiola y Claudia Schmidt entregaron detalles.

De acuerdo a Mandiola, Michelson habría comenzado a especular que Prieto mantenía una relación amorosa con un productor del reality. “Sus sospechas parten porque Laura no competía, y ahí comienza este enfrentamiento de dimes y diretes”, señaló la comunicadora.

Schmitd por su parte se sumó a esto y entregó una polémica información: “Debo reconocer que esto es delicado porque uno empieza a armar el puzzle y comprender la mala onda que Ignacia tenía con Laura Prieto… Yo les voy a contar. Lo que sucede -o lo que sucedió- es que la Michelson habría salido con el ex de Laura Prieto, que es el padre de su hija (Tábata)»“, aseguró la panelista.

Luego agregó: “Ellos habrían tenido un acercamiento antes del reality, y parece que hasta la hija de Laura vio a la Michelson. Ahí uno comprende que siempre hay un hombre tóxico que arruina los vínculos entre las mujeres”.

Aquí puedes ver la sección de “Intrusos”: