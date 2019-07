“El odio que expresa tu hijo tiene origen y profesor”: El día después de la “funa"a Raquel Argandoña

La ex panelista del matinal Bienvenidos Raquel Argandoña recibió miles mensajes de apoyo, luego de que su hijo, Hernán Calderón Jr, publicará que ella no es parte de su vida y de su familia.

Todo esto se generó, luego que la otrora alcaldesa de Pelarco publicara un video en su canal de YouTube, dando a entender que su “hijo” iba en un auto amarillo como el que usa “Hernancito”.

De hecho el menor de los Calderón Argandoña aclaró en su instagram que nunca participará de las actividades de su madre.

“Solo quiero que estén claros que yo no he salido ni saldré en esas ‘cagás’ de videos. Porque yo sí tengo cabeza y no necesito hacer a todo el mundo wn y vivir una farsa por unas cagadas de lucas”, sostuvo Nano Calderón.

Esta situación provocó que los usuarios en las redes sociales comentarán la última imagen de Raquel Argandoña, donde publicaron mensajes en apoyo a la animadora.

“Todo mi apoyo para ti”, “El odio que expresa tu hijo tiene origen y profesor”, “Fuerza Raquel, como madre que soy, solo te pido eso”, “Tu hijo no sabe lo que se pierde estando a tu lado, cuando se dé cuenta será demasiado tarde”, fueron parte de los comentarios que le llegó.

Revisa los comentarios:

