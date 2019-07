Carla Ballero tras ácidos comentarios en "Podemos Hablar": "Me expongo toda la vida, qué me importa"

Carla Ballero fue una de las invitadas al programa “Podemos Hablar” de Chilevisión. En la instancia, recordó difíciles momentos que vivió, como su intento de suicidio tras ser sorprendida hurtando en un centro comercial.

Su participación por el programa no estuvo exenta de críticas por parte de los televidentes, quienes lanzaron ácidos comentarios aludiendo al estado, tanto físico como mental, de la exmodelo de “Morandé con Compañía”.

Tras esto, la también locutora respondió tras ser interceptada por Página 7 en un evento.

“El programa fue súper bonito para mí. Yo soy esa persona que vieron ahí, pero no lo vi, no me veo, voy a ser sincera“, partió comentando.

Sobre las críticas que recibió, Carla fue bastante honesta y aseguró que no las lee. “No me importa. Creo que lo dije en el programa, yo vivo mi vida. No ando pendiente de la respuesta de la gente porque no es mi intención“, detalló.

Finalmente explicó que ella habla”lo que quiero y punto final (…) Me expongo toda la vida, qué me importa. Me da lo mismo lo que dice la gente. Yo no le explico nada a nadie“, sentenció.