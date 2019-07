"Contra Viento y Marea": Familia del novio se ganó críticas en las redes tras dura actitud con enfermedad de la protagonista

El día de ayer se emitió un nuevo capítulo de “Contra viento y marea“, donde se presentó el caso de una pareja que buscaba casarse a pesar de la compleja enfermedad que padecía la novia.

Karla, la protagonista del capítulo, parede una enfermedad que debilita su sistema inmune. Debido a esto, debe someterse a un trasplante de hígado, a pesar de haber recibido uno hace 10 años. Además, es oxígeno dependiente.

“A mí me gustaría, por lo menos los meses que me quedan, para estar bien, disfrutarlos. Y si yo no sobrevivo al trasplante, que Luis diga que tuvo a una mujer luchadora en su vida“, detalló Karla sobre la relación que mantiene con su pareja desde el 2012.

Pero su enfermedad no es el único problema en su vida, pues también existe un conflicto con su cuñada que ha complicado su anhelo de casarse. Y su vida.

“Fue una pelea bastante fea, me pegó, me caí al suelo. Debido a eso perdí a mi bebé que iba a cumplir 3 meses“, detalló Karla.

A lo largo del capítulo Luis le informa a su hermana, abuela y parte de su familia, sus deseos de casarse con Karla. No obstante la reacción de sus familiares fue inesperada y se ganaron la crítica de los televidentes.

“Nunca ha habido onda con ella. Imagínate tú, quedaste sin pega por cuidarla. Un día esta bien y al otro está mal. Si sale mal (la operación), van a decir que te casaste para quedarte con todo lo que tiene (…) Si te quieres casar, cásate, pero afronta todo”, le dijo su prima.

Quien se sumó a la crítica fue la abuela de Luis: “A mí se me imagina que te tienen de interesado. Imagínate se casan y a la Karlita le va mal (en la operación), quedarías tú como el heredero. Todos quedarían como que ‘se casó por interés“.

Karla escuchó estos comentarios y se mostró bastante afectada por esta inesperada reacción: “Estar enfermo es un problema (…) Me están discriminando por mi enfermedad, es triste, tengo harta pena. Yo les tenía cariño, siento que todo lo que vivimos no es real”.

Aquí puedes ver algunas de las críticas que dejó el episodio:

Está familia parece que vive en el siglo 18 viviendo del que dirán #ContraVientoYMarea — cami (@camila__vasquez) July 22, 2019

La familia del Lucho necesita un transplante de corazon, porque tienen una piedra#CONTRAVIENTOYMAREA — Seba (@WeonChaquetero) July 22, 2019

La familia de Luis esta ultra mal, pero si las cosas son como dicen la familia de Karla tb deben ser bien pencas pobrr pareja #ContraVientoYMarea — 🐶karita 🐕 (@karita13) July 22, 2019