¿Nuevo amor? Raquel Argandoña conoció al “hombre de sus sueños” en el gimnasio

La expanelista de Bienvenidos de Canal 13, Raquel Argandoña, tuvo una importante confesión sobre cómo está su corazón, luego de haber terminado con el misterioso hombre con el que estaba saliendo hace un tiempo.

Argandoña aseguró que quedó impactada con una persona que conoció en el gimnasio donde se ejercita y que es el hombre más guapo que ha visto en su vida.

“Sabía que en algún momento me iba a encontrar con él. Me di vuelta y había un tipo espectacular como el príncipe que espera a la princesa. Me dijo ‘permiteme que te tengo que saludar’, me quería morir porque estaba transpirada y sin maquillaje, son esos días que uno no se quiere encontrar con nadie”, comenzó su relato Raquel en el programa Sin Límite de Agricultura.

Pero esto no quedó ahí, ya que la ex alcaldesa de Pelarco aseguró que le peguntó a su personal trainer, quién era este misterioso hombre y él le respondió que “era de su target, que tenía 48 años”.

“Me dio su nombre y le dije que era amoroso, a lo que me respondió que ‘no me digas amoroso o el cabro chico que vino a conocer a la famosa, tu a mí me encantas”, agregó.

La “guinda de la torta” fue cuando se encontraron afuera. Así lo comentó Raquel Argandoña: “Iba saliendo del gimnasio y me dijo ‘que no te de vergüenza, igual me gustas sin puntura’, me quería morir, pero dije ‘este bombón te juro que no se me va a escapar”.

¿Comenzará un nuevo amor Raquel Argandoña?