Hijo de Sergio Freire y "Maly" Jorquiera ya tiene un equipo de fútbol favorito

View this post on Instagram

Aporté con un #cobresalino 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 Sus tatas van a estar con ataque 🤣🤣🤣🤣 uno es del colo y el otro de la católica 🤣🤣🤣🤣😱😱😱😱 Pero la sangre tira, sorry!! El solito encontró la camiseta y se la puso 😜😍😄❤️ Aguante @cobresaloficial Vamos!! Cobresal, Cobresal se escucha el grito que a nuestro equipo apoyándolo esta… Vamos por otra campeonato, háganlo por mi hijo!! 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Que tengan todos un gran finde tesoritos vivos 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘 #mamaly #teamoporotin #elsalvador ❤️