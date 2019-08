"Quién mierda se le ocurre hacer esa h... de estatua": Chino Ríos destroza al Museo de Cera

View this post on Instagram

En ralacion a esta estatua en Singapore y a la que hicieron acá en Las Condes me gustaria compartir algunos puntos. – Estoy muy agradecido de que todavia me tengan en cuenta. – Quien mierda se le ocurre hacer esa huea de estatua son todas iguales ,tipico de Chile apurado y mal hecho. – Cuando uno hace este tipo de obras le pregunta al involucrado su opinion pero aca las hueas. – Lei que despidieron al gran artista que hizo estas bellezas, pero no puedo creer que lo despidan una vez que queda la cagada y como no se dan cuenta gente encargada que la huea esta una mierda desde el principio. -Ningun respeto por los involucrados y menos a la gente que le cobraron 7 mil pesos par ver esa mierda. -Y por ultimo no puedo creer que las esten sacando ahora para arreglarlas o empeorarlas, devuelvan la plata. -Cuento esto porque me han hueao tanto con este tema que queria opinar, una lastima y una verguenza. -Pobre hueon no le pego a ninguna estatua mal.