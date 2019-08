Alison Mandel confiesa cuál será su próxima meta: "Espero sea inspirador"

View this post on Instagram

El otro día después de un pésimo momento el Pedro me tomó esta foto porque quería tener un registro si es que el momento era superado 💪💪💪 y lo fue 🐢 algún día escribiré un libro de todo el camino difícil que uno recorre ( las cosas que uno no muestra en las redes sociales) y espero sea inspirador para todos los que han escalado una gran montaña con algún propósito y si están en eso espero que lo cumplan o descubran porque debieron escalar, o les de una rabia que se transforme en inspiración… como los músicos cuando deprimen y hacen la mejor canción de la vida 😂 #UnaSonrisaLoCambiaTodo #Quetenganunahermosasemana