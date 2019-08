Hermana de Paloma Mami enseñó por primera vez cómo luce con su pierna ortopédica

Hace algún tiempo hablábamos de Sofía Castillo, la hermana de la cantante nacional de trap “Paloma Mami” que superó un difícil momento cuando le diagnosticaron cáncer a los huesos y sufrió de la amputación de su pierna derecha.

La mano derecha de Paloma detalló cómo fue que se enteró del cáncer y lo que ocurrió con su pierna, de acuerdo a LUN:

“Estaba corriendo, me caí y me fracturé la pierna derecha. Fui al hospital, y ahí me dijeron que tenía cáncer y un tumor de 10 centímetros“, partió comentando.

Tras esto comenzó a utilizar una prótesis C-leg, pierna ortopédica electrónica que se carga cada noche para poder flectar su rodilla, logrando así una vida completamente normal.

Si bien no existían pruebas gráficas de esto, Sofía publicó un video en donde camina con un short deportivo y enseña el aparato que utiliza en su extremidad derecha.

Aquí puedes ver el video: