Pamela Leiva rememoró el difícil episodio de bullying que sufrió en reality "1810"

Pamela Leiva, la ex integrante del reality “1810” de Canal 13, recordó difíciles episodios de bullying que vivió en el encierro tras abrirse en el programa “Podemos Hablar”.

En el momento en que participó de la producción de la ex señal católica, Leiva tenía un serio problema con el peso, el cual fue tratado con una intervención tras salir del reality.

Bajo este contexto, expuso en “Podemos Hablar” de Chilevisión el problema de bullying que sufrió en el reality.

“Yo sabía que estábamos entrando a un reality show y que haríamos competencias, un montón de cosas. Pero nunca pensé que alguien pudiera agredirme así, yo sintiendo gratuitamente“, partió comentando.

Luego agregó: “Yo había nominado a uno de sus amigos y era como él o yo. Yo lo nominé a él. Ella se enoja y me insulta porque yo era una carga para el equipo. Me trata de ‘morsa’, de ‘gorda de mierda’. Y lo que se vio en televisión fueron un par de minutos”.

Eliana Albasetti, que se encontraba en el programa de conversación de Chilevisión y también participó del reality, agregó:

“Lo que pasa es que el reality te graba durante 24 horas y este episodio fue largo. O sea, duró más o menos unas tres horas de discusión, de que te fuiste al baño, volviste, fue muy largo. Y en la tele obviamente no vas a ver tres horas del mismo episodio, sino que se vieron diez minutitos, pero en realidad fue más heavy“, explicó.

Finalmente Pamela Leiva recordó algunas de la duras palabras que recibió: “Y me acuerdo que me dijo ‘¡tú no participaste en esta competencia porque eres gorda! ¡Y porque hubieras quebrado los palos, rasca, gorda de mierda, morsa!’”.

Leiva agregó que deseaba irse del reality, pero Sergio Nakasone, director y productor, le pidió que no lo hiciera y el día siguiente llevaron una psicóloga con la que Pamela estuvo hablando.