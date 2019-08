"Ahora ya no te quedan caderas": Las ácidas críticas que recibió Nicole Moreno por fotografía en redes sociales

Nicole Moreno, más conocida como “Luli”, constantemente publica fotografías de sus actividades diarias en sus redes sociales, generando divididos comentarios en sus seguidores.

En esta ocasión la ex reina del Festival de Viña del Mar publicó una imagen, que tiene hasta ahora más de cinco mil “me gustas”, con un particular atuendo de color rosa, y escribió: “Vamos con todo Este martes 💫💖🌞🌸”.

No obstante, la fotografía fue centro de críticas entre sus usuarios, aludiendo a que su aspecto físico ya no es el de antes. “Eres muy bella, pero te estas enfermando con tu físico, no era necesario obsecionarte….. Un beso❤”, “opino lo mismo, antes tenias un cuerpo mas armonioso, ahora ya no te quedan caderas y tus hombros estan demaciado anchos, te pareces a la vale Roth, y aunq digan lo que digan es mi opinion asi como tambien es opcion de ella verse como quiera 😊👏”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Frente a esto sus seguidores decidieron apoyarla y emitieron diversos comentarios positivos: “Regiaaa💕💕 te amoooo”, “me casó con la Luli. Me encanta”, “que bella Nicole!”.

