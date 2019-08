El cariñoso saludo de Facundo Gómez a Diana Bolocco: "La verdad eres el oasis de Resistiré"

Este martes 30 de julio la conductora de “Mucho Gusto” Diana Bolocco cumplió 42 años y el espacio decidió celebrárselo “a concho”, utilizando gran espacio del matinal para sorprenderla con diversos obsequios.

En este contexto, la producción del matinal decidió realizarle un emotivo video donde aparecen diversos personajes del reality “Resistiré” enviándole cariñosos saludos.

Uno de ellos fue su compañero del espacio y reconocido comediante mexicano Facundo Gómez, quien le envió un profundo y cariñoso mensaje para saludarla en su día:

“Por medio de la presente quisiera decirte que el mejor regalo que pueda recibir en la vida es tú misma, porque eres increíble”, comenzó diciendo Facundo.

“La verdad eres el oasis de ‘Resistiré’. La he pasado increíble a tu lado. Creo que eres una persona que si bien eres muy querida en la televisión chilena es porque no saben realmente quien eres porque si supieran, no serías querida, serías amada, idolatrada, endiosada”, continuó su mensaje.

Finalmente expresó: “Te deseo muy feliz cumpleaños, pásala ‘chido’. Acá el Facundo desde México. Por lo único que haría un ‘Resistiré’ segunda parte es para compartir camerino con usted. Y ya no le digo su apodo porque creo que no puede salir en la televisión”.