Tiago Correa respondió a declaraciones de Ignacia Allamand: "Son cosas pasadas"

El pasado viernes, en “Podemos Hablar”, Ignacia Allamand se sinceró sobre su quiebre matrimonial con Tiago Correa.

Recordemos que la ruptura se produjo debido a una infidelidad por parte del sujeto, la cual habría sido confirmada por él mismo de acuerdo a Allamand.

El actor, que se encuentra radicado en México hace algún tiempo, realizó una transmisión en vivo en día de hoy a través de Instagram donde una usuaria le consultó si le molestaba que Ignacia Allamand hablara de su infidelidad.

Tras la insistencia de la usuaria de Instagram, Correa respondió: “Ignacia habló de ti’ (se ríe). No, no me molesta. No sé bien lo que dijo, la verdad estoy enfocado en mi trabajo. Son cosas pasadas, muy lejanas ya y sanadas desde mi lado. Le mando muchos cariños a Ignacia, un beso enorme y que sea muy feliz. Lo he dicho muchas veces también en persona. Ella lo sabe”.