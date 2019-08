El emotivo mensaje del gimnasta Tomás González al lograr el primer oro para Chile

Durante la jornada de ayer el destacado gimnasta nacional Tomás González le entregó una alegría a nuestro país al lograr la primera medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

El exponente nacional ganó la competencia en la categoría suelo con 14.600 puntos.

Tras esta victoria, González decidió compartir unas emotivas palabras mediante sus redes sociales, recibiendo múltiples aplausos de parte de sus seguidores, que ascienden a 246 mil.

“Hoy fue uno de esos días que jamás olvidaré! Momentos como éste hacen que valga la pena tantas horas, días y años de trabajo”, comenzó diciendo.

“Siempre me he sentido orgulloso de representar a mi país y hoy lo siento mas que nunca! Arriba Chile!!! Mil gracias por sus mensajes que tanto me motivan! 🇨🇱❤️” finalizó.

Sus seguidores lo apoyaron de manera instantánea y expresaron: “Eres un GRANDE !!!!!❤️❤️❤️”, “excelente !!! 👏👏👏👏 Felicitaciones!!!”, “👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 q orgullo !!! Grande !!!!! 🔥”, “Te pasaste !!!!!🙌🏽”, “ERES UN SECOO!! Muchas felicidades 👏🏼”, fueron algunos comentarios.