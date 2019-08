Sigue la polémica: Daniela Castro acusa a Ignacio Román de abandono a "Naná"

Continúa la polémica luego de los dichos emitidos por Eliana Hernández, más conocida como “Naná”, quien comentó un supuesto “abandono” de parte de la ganadora del programa “MasterChef” de Canal 13, Daniela Castro.

Frente a esto Daniela se descargó mediante su cuenta de Instagram, y manifestó a través de sus “historias” que estaba muy enojada a raíz de la situación: “‘Cachen’ que estoy rabiosa y no entiendo por qué”, comenzó diciendo.

“Por ejemplo, Ignacio siempre dijo ‘ay Naná, yo te amo, yo te voy a cuidar, ¡mentira!, terminó MasterChef y nunca la llamó y ahí nunca dijeron nada“, continuó manifestando.

“Y ahora yo que fui la que fui la que me porté bien, como corresponde, después de cinco años me vienen a tirar mala onda“, expresó.

Finalmente terminó el video expresando: “No entiendo, ¿por qué me quieren molestar?, así que rabia para ustedes, vamos a tomar sol para que se me quite la rabia, ¡que me hacen rabiar!” declaró.

