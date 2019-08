Productor de "Rojo" se refirió a salida de cantante: "Cuando se es joven, se comenten errores"

Durante la tarde de ayer la cantante de “Rojo” Jeimy Espinoza anunció su renuncia a través de Instagram, dando bastante que hablar.

En la oportunidad la ahora exintegrante de “Gran Rojo” señaló que no estaba “dispuesta a transar mi imagen en cosas que siento que no me convienen“, argumentos que habrían sido desmentidos por el programa de TVN.

“A contar de hoy, a las 15:00 horas, Jeimy Espinoza ha dejado de pertenecer a la familia “Rojo” por no cumplir con los estándares de rigor y el compromiso artístico que el programa exige“, fue lo que soltó Álvaro Escobar en la presentación del programa.

No obstante, estas declaraciones no quedaron ahí, pues el propio productor ejecutivo, Gonzalo Cordero, se pronunció sobre la salida: “Rojo es un espacio de mucho rigor y es importante que los participantes lo entiendan. Queremos formar artistas integrales y eso requiere trabajo y compromiso artístico con el programa, pero también con ellos mismos y su deseo profundo de ser mejores”, detalló al portal Fotech.

Luego agregó: “Cuando se es joven se cometen errores, pero lo importante es aprender de ellos y enmendar, porque ese aprendizaje servirá para cualquier proyecto que se quiera emprender en la vida, en el arte, y especialmente en las maravillosas y rigurosas carreras de cantante y bailarín”.