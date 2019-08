Conductora de "Mucho Gusto" se confiesa a dos meses de su llegada

Fue el pasado tres de junio cuando la conductora de televisión Diana Bolocco arribó al matinal de Mega “Mucho Gusto“, deleitando a sus fanáticos.

Bolocco, quien estuvo varios años en Canal 13, conduce actualmente el matinal junto a José Miguel Viñuela, Karla Constant y Luis Jara.

Respecto a su llegada al espacio de Mega, la conductora afirmó que “estoy feliz, estoy muy contenta. Me siento en mi casa, como si hubiera trabajado allí toda la vida (…) me han recibido de una manera increíble, la calidad humana del equipo. Es una muy buena señal. Estoy súper hallada y lo paso bien”, manifestó a Página 7.

También se refirió a los horarios a los que tiene que regirse dentro del matinal: “Pensé que me iba a costar mucho más, pero no. No me costó nada. Me levanto bien y feliz. Pero a las siete de la tarde ya no quiero que nadie más me hable“, explicó.