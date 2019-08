Raquel Argandoña no aguantó y frenó a José Antonio Neme tras pregunta sobre Kel Calderón

Durante la jornada de hoy en “Mucho Gusto” estuvo de invitada Raquel Argandoña, quien apareció en pantalla tras dos meses de su polémica salida de Canal 13.

Si bien estuvo un largo momento en el matinal, las preguntas que respondió estaban bastante limitadas a la historia de amistad con Paty Maldonado.

Sin embargo el periodista José Antonio Neme intentó abordar otro tema en medio de esta entrevista: le consultó sobre Kel Calderón.

El comunicador armó una pregunta bastante larga, evitando darle tonos polémicos, pero aún así no fue contestada por Argandoña, quien respondió en seco y Maldonado reaccionó de inmediato y cambió de tema.

José Antonio Neme: “Pero hay otro estado también que es desde los hijos. Yo hablo más como desde los hijos y lo voy a explicar por qué. Porque también uno pasa por momentos con los padres, los juzga mucho en una época, uno cree que son súper héroes y los padres no son superhéroes. Tienen las mismas angustias y tristezas que después uno se da cuenta cuando es más adulto.

“¿Y por qué lo llevó al caso de la Raquel? Porque hoy día, tú me corriges si no es verdad, pero con tu hija Kel tienen una relación excelente, entretenida. Uno las ve en las redes sociales súper cómplices. Tiene que haber habido una proceso de construcción para llegar a eso. O sea, no es fácil, y probablemente desde la Kel también.

“Se fueron acercando y hoy día tienen una relación que traspasa las redes sociales, porque cuando uno las ve en YouTube o en Instagram, ve una mamá chora, juvenil con una hija, súper como amigas, ¿no?

“Obviamente ahí hay un proceso de la mamá que logra reencontrarse con su hija en un momento de la vida y construir un universo en común que, probablemente, antes fue difícil, porque en la adolescencia la relación con los padres…”

Raquel Argandoña: “Sí, pero yo no vengo a hablar de mi relación con mis hijos. Vengo a hablar de mi relación con la Paty…”.