Nico Gavilán robó risas con ingenua y tierna respuesta a broma de Julián Elfenbein en "Pasapalabra"

Este lunes el querido concursante de “Pasapalabra” Nicolás Gavilán protagonizó un divertido momento luego de que el conductor del espacio, Julián Elfenbein, le preguntara por su look.

Esto ocurrió en el segmento de “La pista musical“, donde el concursante lucía un cabello algo alborotado.

“Nico, me preguntan si hoy hay algún cambio de look en tu estilo“, soltó Elfenbein, a lo que Nicolás replicó: “Es que olvidé peinarme“.

La sencilla respuesta de Gavilán causó risa entre los asistentes por la ternura y espontaneidad con que lo dijo, siento muy comentada en Twitter.

Se me olvidó peinarme. Jajajajaja 🤣 #PasapalabraCHV pic.twitter.com/8YJlJbins9

"es que se me olvidó peinarme" cosita lindaaaaaa 🥰😍 cuántas viudas del Nico? Ajaj #PasapalabraCHV

#PasapalabraCHV cambiaste de look Nico? No, no alcance a peinarme… Nico es más sencillo que pan con mortadela. Vamos Nico por ese rosco!!!

— Alejo Gonzalez (@alegonav) August 6, 2019