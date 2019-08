Loreto Aravena saca aplausos tras proteger a su hija en Instagram y explicó por qué lo hace

El día de ayer la actriz Loreto Aravena cumplió 36 años y los celebró compartiendo una artística fotografía a torso desnudo en blanco y negro en su cuenta de Instagram.

Como era de esperar, la imagen recibió cientos de halagos y saludos por este día tan especial para la intérprete y los nombres de algunos famosos no faltaron: Fernanda Urrejola, Francisco Saavedra y otros fueron algunos de los que dejaron sus cariños.

Sin embargo, la imagen que llamó aún más la atención fue la anterior, donde Loreto Aravena posa junto a su hija.

No es novedad que Aravena proteja el rostro de su hija y, si bien hace unos meses fue criticada por tapar el rostro de la menor con un pañuelo, en esta oportunidad ganó aplausos tras cubrirla con un emoticón de manzana.

“Otra vez sin decidirme… ¿cuál te gusta a ti? Mi carita de manzanita llamada Ema me dice: “me gusta tu sonrisa mamá, sonríeme siempre ¿ya? Lo que más quiero es nunca dejar de sonreír para ti y para todos”.

Si bien no faltaron quienes la criticaron por esto, la actriz respondió: “Porque la que trabaja en tv soy yo. Cuando ella crezca que decida si quiere ser conocida o no, yo prefiero no exponerla”.

Aquí puedes ver la publicación: