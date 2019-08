“No ha terminado su enseñanza media…”: Doctora Cordero no se quedó callada y le respondió a Luli

El día de ayer hablábamos del duro descargo que realizó Nicole “Luli” Moreno contra la Dra. Cordero tras rememorar los dichos de la psiquiatra en su contra.

“No tiene ética ni es profesional“, comentó la modelo y presentadora de televisión en el late “No Culpes a la Noche” de TVN. Estas palabras hicieron ruido en las redes y la respuesta de la aludida no se hizo esperar.

En “Mentiras Verdaderas” Cordero tocó este tema de particular modo: “En el programa se comentó abiertamente que ella habría estado hospitalizada en el Servicio de Psiquiatría de arriba, de la Católica, del hospital que hay arriba en el barrio alto. Entonces, yo dije ‘se trataría aparentemente de un trastorno bipolar del ánimo’, y por lo demás era público y notorio que la señorita Moreno estaba aquejada de un cuadro psiquiátrico, porque tuvo una descomposición en el avión”, partió comentando la psiquiatra.

“En el universo de las enfermedades del ánimo, antiguamente llamadas enfermedades afectivas (…) el trastorno bipolar del ánimo consta de una fase depresiva y seguido de una fase maníaca, entonces yo repetí lo que se estaba comentando ahí, yo no he faltado la ética en lo absoluto“, recalcó, desmarcándose de las palabras de “Luli”.

No obstante, no soportó que se le pusiera en duda su formación y profesionalismo, por lo que arremetió contra Nicole Moreno:

“Si ella hubiera sido paciente mía yo no traería una ‘primicia’. Yo me alegro que haya ampliado su manejo lingüístico porque la palabra ‘ética’ supongo que entenderá lo que es, y que poner en duda mi formación académica le quiero repetir que yo hice seis humanidades –ella no ha terminado su enseñanza media, entiendo-, seis preparatorias, siete años y medio de medicina, cinco años de becas y tengo múltiples pasantías de postítulos y posgrados. Y trabajé 25 años en el hospital psiquiátrico”, soltó.

Finalmente la Dra. Cordero aseguró que Luli no era su “enemiga”, pero “yo si le caigo mal a ella“, trayendo un recuerdo de un episodio que vivieron en un matinal.

“Una vez, en el “Bienvenidos”, se me acercó en el pasillo y me dijo ‘hola, galla’, ‘¿cómo estai’ galla?’. Le dije, ‘mira, en primera lugar no me tutees porque nosotras no nos conocemos, yo soy una persona mayor. Entonces, tú me vas a decir o doctora Cordero o señora María Luisa, porque yo nunca he salido a carretear contigo’. Entonces, yo creo que desde ahí me tiene monos”, concluyó.