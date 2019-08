Raquel Argandoña recibe críticas por usar vestido corto: "No muestres tus rodillas"

La ex panelista del matinal “Bienvenidos” de Canal 13 Raquel Argandoña dejó comentarios divididos en sus redes sociales luego de publicar una fotografía con un llamativo “look”.

La actual conductora de “Sin Límite” se lució con un ajustado vestido negro y un colorido pañuelo.

“Disfruten el fin de semana y gracias por todo 💋”, fueron las palabras con las que Raquel Argandoña acompañó el registro.

No obstante este atuendo no dejó a todos contentos, luego de que algunos usuarios de Instagram la criticaran por su jugado “look”.

“Sincera? Buena moza siempre, pero este look…mmmmm no me convence, apagado, me gustas más alegre, con colores”, “El vestido un poco más abajo,no muestres tus rodillas”, “Regia pero muy corta la falda le quita elegancia…”Ese vestido es para mujeres jovenes.. Que mal te ves Raquel … asume tus años!!”,Raquelita, las minis para las lolas😞“, fueron algunas de las críticas.

Mientras que otros usuarios destacaron su vestuario: “😘😘😘😘👏Idola”, “Linda combinación. Te ves muy bien. Pásalo regio este fin de semana. Un abrazo grande y cariñoso 😘 de 🐻🐻”, “👏😍noo… te vez como siempre regia.hay que innovar no siempre igual.Bueno pero tu con lo que te pongas.REGÍA SIEMPRE”.

Revisa la fotografía a continuación: