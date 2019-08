Para no creer: Isidora Ureta reveló desagradable hábito en Podemos Hablar

Isidora Ureta, hija de Emeterio Ureta, impactó a los televidentes tras revelar que tiene un desagradable hábito en Podemos Hablar, el estelar de conversación de Chilevisión.

En la instancia Julian Elfenbein les dijo a los invitados del espacio que debían revelar una “verguenza pública” y la comunicadora manifestó que hizo pipí en medio de una fiesta de matrimonio, justo debajo de la mesa de los novios.

“Fue una vergüenza para ella (la novia). Me dijo ‘oye, no te puedo invitar a mi matrimonio, pago todo esto que es carísimo y tu te vas a ‘mear’ debajo de la mesa’. Era para no perderme ningún minuto del baile… pésima invitada”, señaló.

Finalmente Isidora indicó que goza haciendo sus necesidades al “aire libre” y dejó boquiabiertos a los invitados del espacio.