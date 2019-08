Valentina Roth se cansó del acoso y amenazó usuaria de Instagram 

Valentina Roth está sufriendo acoso y hostigamiento permanente por parte de una usuaria de Instagram y lo manifestó a través de un estado donde solicitó la ayuda de sus seguidores.

La ex chica reality contó su historia y señaló que se siente colapsada con la situación:“Estoy teniendo una paciencia con una rectm que ya me está superando”, partió diciendo Roth en su descargo.

“Acá yo no estoy con las que dicen las señoritas no pelean… Cuando se meten conmigo, mi mino, con mi familia, con el hijo que perdí, esa weona me la topo y sorry, pero no se cómo voy a reaccionar. Prefiero pasar un día detenida pero feliz wn y tranquila, que no me va a wear más la HDP!!”, indicó Valentina

Posteriormente, Roth se dirigió a la persona responsable del acoso: “Mátate saico de mierdaaaaa y déjame tranquila y deja de crearte instagram falsos fea de mierda. Te pego un solo combo y salí volando, no te metai conmigo”, comentó.

“Lo otro necesito un weon que me ayude a investigar un instagram falso y dar con el paradero de la weona”, agregó.