El gran apoyo que recibió Christell Rodríguez de parte de sus seguidores tras quebrarse en vivo

Durante la emisión de este martes del programa “Gran Rojo” de Televisión Nacional, se pudo observar un emotivo momento protagonizado por Christell Rodríguez.

Fue cuando el conductor del espacio Álvaro Escobar le preguntó sobre la criticada presentación que había tenido el día anterior, que Christell se emocionó comentado que “algo de su vida personal” la estaba afectando.

“Es un tema personal que tiene que ver con mi exposición. Es algo ajeno a la competencia, me estuve aguantando todo el día. Es algo que no me debería afectar, pero llega un punto de quiebre“, expresó entre lágrimas.

“Sé que me la puedo, llevo muchos años luchando por una oportunidad y lo seguiré haciendo, porque es lo que amo“, fue parte de lo que comentó.

Ante su notoria emoción, sus seguidores no dudaron en apoyarla mediante sus redes sociales, destacando el talento que posee.

Revisa algunas reacciones de los usuarios de Twitter:

Eres una grande Christell, todo el mundo se da cuenta de todo el amor y fuerza que has puesto en tu arte todos estos años. Ojalá que esta competencia televisiva no merme tus energías tan lindas, y si pierdes fuerza un día, no te preocupes que tu LUZ es tu combustible 🤗 #Rojotvn — .·.Gabriela A.S.H.·. (@Gabri2013) August 13, 2019

Paren de tirarle mierda a Christell, hay personas más sensibles como ella, no entiendo por qué se dan con el derecho de meterse con su cuerpo o su físico o su apariencia o vida personal. Ya no más ciber acoso! Necesitamos más amor❤️ #GranRojoTVN — Fernanda Acuña💜 (@fefaaa_happyh) August 13, 2019

Christell es un gran talento..ella no está así por lo de la capilla,si no por la gente ociosa que se burla de su peso..solo decir,que la aplaudo por lo buena cantante que es y por lo buena comunicadora ..Vamos Christell ignora a los ociosos mala onda y mala clase. #GranRojoTVN — Marcela Lopez (@jm_marcela) August 14, 2019

A mi me encanta Christell Rodríguez. Por primera vez tiene la oportunidad de competir y brillar por sí sola — Nico Letelier (@NicoLeteIier) August 14, 2019

Criticar la presentación de Christell ✔️

Criticar la apariencia de Christell algo que nada tiene que ver con su trabajo ❌

#GranRojoTVN — uwu (@KingofmyjeART) August 14, 2019