La importante decisión que tomó Helénia Melán sobre su cuerpo

La última noticia que entregó Helénia Melán fue el quiebre de su relación amorosa con el actor Héctor Morales.

No obstante la modelo se ha transformado en un ejemplo para muchas y su popularidad se aprecia en Instagram, donde cuenta con más de 124 mil seguidores.

En esta plataforma compartió con sus fans una importante decisión que tomó tras un arduo trabajo de autoestima y aceptación.

“Había considerado hacerme la cirugía feminizante de voz, no sé si la conocen, es operarse las cuerdas vocales para tener una voz más femenina y como mujer trans esta era una de mis mayores inseguridades porque cuando empecé mi tratamiento hormonal, mi reemplazo de hormonas, hace casi cuatro años, el doctor me dijo que una de las cosas que nunca iba a cambiar era mi voz“, comenzó relatando en una serie de stories que compartió en Instagram.

En los siguientes videos la modelo detalló que, tras la aclaración del médico, intentó falsear su voz y hablar lo más femenino posible. No obstante, esto le provocaba ansiedad, por lo que tomó una decisión.

“Me he dado cuenta que mi voz es parte de mi identidad, que me quiero enorgullecer más por esto. Todo esto me hizo tomar la decisión que no me haré la cirugía, que ya la tenía agendada. Tomé la determinación de no hacerlo porque me quiero enorgullecer más de esta parte de mi”, explicó.

Aquí puedes ver uno de los videos: