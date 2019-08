"Yo la veo demacrada": Leonor Varela recibe divididos comentarios por foto al natural

View this post on Instagram

Aqui cara lavada, sin filtro ni retoque 😊 Lo mas importante para mi piel es la hidratación y luminosidad. Por eso encontré exactamente lo que busco en este serum de @biotherm 💚 Ademas viene en un botella de vidrio lo q permite minimizar el uso de plástico! ✨✨ No make up, no filters, no retouching 😊What I look for in my skin is hydration and glow. That’s why I love this @biotherm serum 💚 And it comes in a glass bottle which means less single use plastic! #biothermcl