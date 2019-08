Valentina Roth revela incómodo momento que vivió al denunciar filtración de fotos íntimas

La bailarina Valentina Roth comentó una incómoda situación que vivió en la Policía de Investigaciones, luego de que llegara hasta este lugar para denunciar la filtración de unas fotos íntimas suyas en redes sociales.

En este sentido, Valentina explicó que uno de los detectives le pidió si ella podía enviarle estas fotos vía Whatsapp, lo que sorprendió a la bailarina, quien de igual forma accedió a enviarle el contenido.

“Hace un mes y medio se filtraron unas fotos mías en Instagram y Twitter, y bueno, yo fui a la PDI, denuncié“, expresó Roth en sus “historias” de Instagram.

A esto agregó que “estuve ahí como dos horas; de hecho, el que me tomó el caso -que no voy a decir el nombre, pero tengo pantallazos-, me dijo ‘envíame las fotos por Whatsapp’, y se las mandé, esas fotos humillantes, le mandé todo”.

Posteriormente explicó que “eran tres hombres y esas fotos las imprimieron grandes y las pusieron en la mesa. Mientras ellos las veían y yo estaba sola, me sentía muy mal viendo esas fotos, porque no las quería ver, menos en grande“, declaró a sus seguidores.

“Dijeron que iban a llamar a los tres involucrados en el caso y no han llamado a nadie”, añadió.

Finalmente expresó a los usuarios de la plataforma que “entonces… mujeres, ¿cómo se sentirían? Hay tres hueones de la PDI viendo tus fotos, que más encima están impresas, en grande. Y no llegó a nada, no está en curso, no está en nada. Entonces estoy emputecida“.