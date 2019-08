"Era como un hijo para mí": Pato Torres habló sobre la inesperada muerte de su amigo Eduardo Mujica

Patricio Torres se emocionó hasta las lágrimas al recordar a su fallecido colega y amigo Eduardo Mujica, quien se quitó la vida víctima de una depresión endógena.

“Acabo de perder a un amigo por una depresión espantosa”, manifestó Torres en el programa Podemos Hablar de Chilevisión.

“Fue fuerte porque era como un hijo para mí (…) Teníamos una relación como de padre-hijo, él era muy joven, tenía 44 años. A mí me golpeó, me golpeó muchísimo”, agregó el actor notoriamente emocionado.

“Yo le contaba mis problemas y él me ayudaba a mí, el tipo me tiraba para arriba a mí, fue una cosa muy tremenda (…)¡Qué ganas de haber podido ayudarlo de alguna manera! ¡Qué ganas de haberlo tirado para arriba y haberle dicho ‘oye te quiero, no hagai’ huevadas, te quiero demasiado‘”, finalizó Torres y rompió en llanto.