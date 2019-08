"Venía de una vida difícil": Perla Ilich conversó sobre la muerte de Cangri en Podemos Hablar

Perla Ilich habló sobre el duro momento que enfrentó tras la muerte de su amigo Sebastián Leiva, más conocido como “Cangri”. La gitana reveló cómo se sintió con la trágica noticia en el estelar Podemos Hablar de Chilevisión.

Recordemos que el cuerpo del joven — quien se hizo conocido junto a Ilich en un docureality de Canal 13 — fue encontrado en un paso fronterizo con Bolivia y , hasta el momento, no se tiene claridad sobre las circunstancias de su deceso.

“El Seba era mi amigo”, manifestó Perla. “Yo conocí a un chico de 17 años el cual venía de… No quiero decir de un barrio malo ni nada, sino que venía de una vida difícil, con muchas ganas y con mucha garra de salir adelante. El entorno de él era súper complicado (…) Tenía un espíritu que quería hacer cosas y una personalidad increíble”, agregó la gitana.

A raíz de lo anterior Julián Elfenbei, conductor del programa, le preguntó cómo se enteró de la muerte de Cangri y Perla manifestó que para ella fue un momento horrible.

“Él me dijo que iba a hacer un viaje, a Bolivia si no me equivoco, a Bolivia o a Perú, y yo le dije ‘Seba cuídate por favor’, me dijo ‘No guachita, tranquil’, yo le dije ‘Seba cuídate’. Yo no sentí que se iba a morir”, reveló la gitana.

“Él me abrazó fuerte y yo le dije 2 veces, pero se lo dije de adentro; ‘Cuídate’, y él se fue. Pasaron 15, 20 días, y me llega esto que me dicen ‘Seba está desaparecido’, y yo digo ‘Debe andar de carrete, yo lo conozco, debe andar de carrete’. Me entero, como si fuera hoy día, que estaba embarazada, por decirlo así, y ese mismo día me entero que Seba había fallecido“, agregó.

Perla contó que vio la noticia en redes sociales, sin embargo no la creyó. Posteriormente llamó a la mamá de Sebastián quien confirmó el deceso del joven.

“Me puse a llorar. Llamé a Rodrigo Leiva que era nuestro jefe, nuestro ex jefe que también quería mucho al Seba, y él también llorando. Fue un proceso horrible, horrible porque yo creo que dos meses de mi embarazo los pasé con mucha pena, llorando mucho, eso me hizo mucho daño. Sigo llorando pero poco, porque tengo la certeza que… Yo creo en Dios y sé que lo voy a volver a ver, sé que está en un lado muy lindo y sé también que va a tener justicia y espero que tenga justicia”, finalizó la gitana.