Pilar Jarpa contó que estuvo a punto de perder a su hijo por desconcertante motivo

Pilar Jarpa reveló que estuvo a punto de perder a su hijo mayor producto de un un afecto secundario tras la administración de una vacuna. La modelo contó detalles del momento en el programa La Divina Comida de Chilevisión.

“Pasé un episodio súper heavy. A los dos meses de nacido le puse una vacuna estatal a mi Nico. Se la puse en la mañana y me dicen ‘en la noche le va a dar fiebre, hidrátelo con la leche materna’. Lo hice y en la noche se puso morado, no reaccionaba y mi mamá, que es enfermera, no atinó, le metíamos los dedos y el Nico no despertaba. Por suerte en la esquina de mi casa vive un doctor, voy y le toco la puerta desesperada a las tres de la mañana, gritando ‘mi hijo se muere’ y lo empieza a reanimar, porque no tenía respiración”, confesó Pilar.

“De pronto escuchamos sus llantos y volvió. Nos quedamos ahí cinco días en la clínica. Después me mandan para la casa y me dicen ‘no tiene nada, despreocúpese’. Luego de eso pasaron cuatro meses y le vuelvo a poner la vacuna y pasa el mismo episodio”, continuó la modelo.

Pilar indicó que estaba desconcertada ya que nadie le explicaba la razón de las repentinas apneas que sufría su hijo, sin embargo recibió una inesperada respuesta de otra mamá que esperaba atención en el centro asistencial donde acudió por segunda vez.

“Esta persona me dijo ‘la vacuna tiene mercurio. No se la pongas más’. Hay una vacuna estatal que tiene mercurio y otra pagada que no lo tiene, pero en ese tiempo valía como 80 mil pesos, no sé cuánto vale hoy”, finalizó.