¿Se unirá a la política? Edmundo Varas genera dudas por fotografía junto al senador Andrés Allamand 

Edmundo Varas se hizo conocido en Chile luego de ser el ganador del primer programa de citas llamado “Amor Ciego”.

Tras esto, ha ganado gran popularidad en redes sociales, en particular en Instagram, donde el exchico reality cuenta con más de 37 mil seguidores.

Fue justamente en esta plataforma donde Varas publicó una fotografía junto al senador Andrés Allamand (RN), que llamó sumamente la atención de los usuarios.

“Un tiempo con @allamand para hablar de política, contar anécdotas e intercambiar opiniones“, fueron las palabras con las que acompañó el registro.

Los usuarios no tardaron en comentar la publicación y se mostraron divididos frente a la fotografía: “No te vayai a meter en política payaso ql que de esos ya están completos otro no es necesario”, “No sabes q quieres en tu vida perro.. Anday viendo q sale… Política? .. Q, haras, allí? ?”, “Este wn, junior playboy, estamos cagaos en Chile”, “yo creo que toda persona tiene derecho a aspirar a ser representante político, tener pañestra e incidir. Lo que me parece muy triste que una persona de origen humilde como tú o como yo pueda ponerse al servicio de quienes nos oprimen y que siempre, y como es esperable, accionan para defender SUS INTERESES DE CLASE“.

Revisa la publicación a continuación: