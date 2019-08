Rechazaron a Rocío Marengo: le pidió matrimonio a su novio de años y le dijo que no

Rocío Marengo tiene una personalidad alegre y desbordante, pero para hablar de matrimonio se pone seria. Así lo hizo en “Viva la pipol” de Chilevisión. “Me gustaría casarme, tener hijos, tener mi familia tradicional, pero no se me da. Parece que en esta vida no me va a tocar eso. Es terrible lo que estoy reconociendo”, comentó.

Con estas declaraciones, se podría pensar que la argentina está soltera, pero no es así. Hace cinco años que está en pareja con Eduardo Fort. “No me ha pedido matrimonio. No tocamos esos temas”, dijo Marengo.

Felipe Vial le preguntó por qué no se anima ella a pedirle matrimonio, y contestó: “Lo hice y me dijo que no… No lo cuento porque me da verguënza”.

“Yo me equivoqué porque él también es muy tradicional. Lo reconozco, me equivoqué”, concluyó Marengo.