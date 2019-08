"Gran Rojo": Chantal Gayoso estalla en llanto tras evaluación del jurado

La bailarina Chantal Gayoso se presentó ante el jurado del programa de Televisión Nacional “Gran Rojo“, pero no los logró convencer con su montaje, por ende, no consiguió salir de “capilla”.

Cabe mencionar que Gayoso interpretó el tema “Solo le pido a Dios” de Mercedes Sosa, en compañía de ocho bailarines.

En este contexto, la primera en evaluarla fue Claudia Miranda quien criticó su presentación, considerándola muy “plana”: “Siento que estuviste sola, le faltó fuerza y sentimiento”, fue lo que expresó.

Por otra parte, Natalino manifestó que “intenté poner atención al mensaje, no me conecté con la presentación, traté de buscar y de encontrar esos momentos importantes, pero no sé si estuvo bien logrado. De la técnica no tengo nada que agregar”, fueron sus palabras.

Tras los comentarios que emitieron los jurados, el conductor del programa Álvaro Escobar le consultó a la bailarina qué le parecían sus palabras, lo que hizo estallar en llanto a Gayoso, quien expresó que “le daba pena”.

Posteriormente el jurado continuó evaluándola, siguiendo por Mario Guerrero quien manifestó que “yo siento que estabas más conectada contigo misma; yo creo que hoy te entregaste espiritualmente a la canción porque significaba mucho para ti, pero no se logró transmitir”.

Por su parte, Maitén Montenegro expresó que “uno tiene grandes expectativas con estas historias y 3 minutos es demasiado poco para poder contarlas”.

Tras las notas que determinó el jurado para Chantal, la bailarina quedó en la primera línea de la “capilla”.

