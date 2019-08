Vale Roth confesó sus sueños eróticos y preferencias con la pornografía

La exchica “Calle 7”, Valentina Roth, es una frecuente usuaria de Instagram, donde a través de la función de Stories cuenta gran parte de su día.

En esta oportunidad, confesó un tema sexual que la tiene sorprendida: “Me está pasando algo… no es vergonzoso, pero me está pasando más de lo normal. Antes me había pasado dos veces en la vida (..) Llevo cuatro o cinco días teniendo sueños eróticos, brígidos. No voy a dar detalles, pero son muy brígidos. ¿Por qué será?”, soltó.

La joven, sin esperar la respuesta de alguno de los usuarios, se respondió por si sola: “En volá es porque estoy viendo mucho porno. Ya pero si esto queda entre nosotros, ¿quién más lo va a contar? ¿Quién no ve porno? A mí me encanta ver esa hueá“.

Tras esto, detalló qué tipo de material para adultos era su preferido: “No el (porno) de hombres y mujeres. Me gusta el de mujeres, de puro curiosa no más (…) Es más lindo, encuentro yo”.