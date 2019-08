FOTO | El accidental "toqueteo" de Majin Boo a la alcaldesa Cathy Barriga

Antes de iniciar el matinal de Maipú “Renace tu mañana”, la alcaldesa Cathy Barriga presentó al corpóreo de Majin Boo, reconocido personaje de la serie Dragon Ball.

Todo esto se mostró mediante las redes sociales de la edil, específicamente mediante su cuenta de Instagram, donde la alcaldesa tiene más de 598 mil seguidores.

“Acá estamos, porque vamos a gabrar un nuevo capítulo de Renace Tu Mañana. Como revisamos la Expo Hobbie nos acompaña Majin Boo”, dijo la alcaldesa.

Todo iba bien hasta que el corpóreo accidentalmente pasó a llevar a la alcadesa en un lugar que no debía. No obstante, la alcaldesa se lo tomó con humor y expresó: “¿Qué hiciste?! Pensó que era una galleta, es que no ve… le dio vergüenza“, dijo riéndose.

Revisa las imágenes acá: