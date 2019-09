Pamela Díaz desclasificó antiguo episodio que vivió con Parived: le narró que la estaban engañando

Hace poco hablábamos del resurgimiento del rumor que involucraba a Tonka Tomicic y Parived, pues a través de las redes sociales se informó de una posible ruptura en su relación.

Bajo este contexto, la animadora de “Viva la Pipol” se refirió al tema para desclasificar un desconocido suceso que vivió junto a Parived.

La conductora de Chilevisión rememoró un episodio que vivió junto a él, mucho antes que tuviera una relación con Tonka y cuando ella se encontraba casada con Manuel Neira.

“Yo estaba en la Teletón y estaba en ese tiempo Parived con la Inessa (Sorokina), con la rusa que me cae tan bien. La cosa es que la Inessa estaba hablando con Parived en el camarín y había harta gente. Y de repente va y me dice: ‘Alguien quiere hablar contigo“, partió comentando Pamela.

En la oportunidad, Parived se le acercó para comentarle: “‘Pame, yo sé que eres amiga de la Inessa, tengo que comentarte algo’. Yo le dije ‘¿qué?’. Me va decir los números de alguna lotería, algo. Nunca pensé que me iba a decir que me engañaban“.

Tras esto, Pamela desclasificó lo que le dijo: “Pame, te engañan. Pero te van a decir toda la verdad. Tú tienes que ir a buscar a esa persona y alguien que está cerca tuyo te va a comentar’. Y yo dije ‘esto es mentira’. Lo juro por mis hijos, por mí, por todos, que así me dijo“.

Parived además le habría dicho en la oportunidad que alguien le contaría todo sobre este tema. Más tarde, en la Teletón, un bailarín se le acercó a Pamela Díaz y le contó que una chica salía con su marido.

Fue así como luego se supo que Manuel Neira le era infiel a Díaz y terminó con el divorcio de la pareja.