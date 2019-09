Steffi Méndez reveló detalles sobre la separación de Dj Méndez y su madre

Steffi Méndez reveló detalles sobre el proceso de separación que vivió su padre, Dj Méndez, y su madre. La joven contó su historia en el programa La Divina Comida de Chilevisión.

En la instancia, Steffi compartió pantalla con la actriz Tamara Acosta, el corredor Eliseo Salazar y Arturo Guerrero, querido personaje de la Vega Central, quienes se mostraron atentos al relato de la joven.

“Me acuerdo cuando él se fue de la casa. De hecho lo recuerdo con detalle, mi mamá súper mal, de hecho se desmayó, fue horrible“, reveló Steffi.

La joven indicó que en el momento sintió mucha rabia ya que no entendía los motivos de la separación. Sin embargo, con el paso de los años comprendió que las cosas entre la pareja no estaban bien y que el quiebre era inminente.

“A parte que las cosas ya no funcionaban con mi mamá él tenía que jugársela por su carrera, porque sino no iba a repuntar nunca (…) Me quedo con mi mamá y me acuerdo que fue un periodo igual malo, porque mi mamá tampoco tenía ganas de seguir, de ser mamá. Prácticamente yo creo que mi mamá tuvo también ganas de descansar“, comentó Steffi, quien sintió que su madre pensaba en el suicidio como una opción.

“Mi mamá me contaba muchas cosas, como que de repente ella estaba enojada y se descargaba conmigo, entonces yo creo que me llevé un poquito ese cargo o esa responsabilidad”, agregó la hija de Dj. Méndez.

Steffi indicó que paralelamente tenía una muy buena relación con su padre, a quien veía fines de semana por medio. Por esto, la joven decidió mudarse a la casa del cantante.

“Decidí ir a vivir con mi papá y también fue duro porque se acabó la buena onda, ahí se puso súper exigente“, contó.

Por temas de convivencia Méndez decidió vivir junto a su padre, sin embargo no niega que extrañaba a su mamá: “Yo creo que me hizo mucha falta”, cerró.