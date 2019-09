Soledad Onetto denuncia violenta agresión: "Insultos, garabatos, escupos, piedras contra el auto"

La periodista de Mega Soledad Onetto realizó una fuerte denuncia por medio de sus redes sociales donde compartió un video notoriamente molesta.

La conductora de Mega Noticias explicó que fue atacada por diversos estudiantes pertenecientes a la Universidad de Humanismo Cristiano: “Venía manejando por esta calle, los chicos de Humanismo Cristiano, fabuloso, me rompen el auto, me escupen y no tengo ni ‘perra’ idea por qué sería esto“, fue parte de lo que expresó Onetto.

Junto al registro, la periodista escribió: “Inaceptables alumnos de la Universidad de Humanismo Cristiano. Iba por la calle; me encerraron. Les pregunté p q la protesta?!. Insultos, garabatos, escupos, piedras contra el auto y espejo roto. Plop!“.

Revisa el registro a continuación: